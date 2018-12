Škandal! Predsednik Pahor odlikoval nevladnike, ki so pomagali polmilijonski koloni migrantov, med k Nova24TV Predsednik države se je odločil odlikovati posameznike in organizacije, ki so pomagali polmilijonski koloni migrantov, med katerimi so bili tudi številni teroristi, pri prehodu skozi Slovenijo leta 2015, za “uspešno pomoč pri obvladovanju krize v obdobju 2015-2016”. Slovenski predsednik Borut Pahor je sprejel odločitev, da podeli medalje za zasluge posameznikom in organizacijam “na varnostnem in […]

Sorodno





















Oglasi