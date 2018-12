Borussia še naprej korak pred vsemi v Bundesligi, Bayern tokrat zelo prepričljiv 24ur.com Tudi po porurskem derbiju, že 177. po vrsti med Borussio iz Dortmunda in Schalkejem, je popolnoma jasno, da so rumeno-črni še naprej prvi kandidat za naslov nemškega prvaka. Borussia je na gostovanju v Gelsenkirchnu slavila z 2:1 in zadržala devet točk naskoka na lestvici pred Bayernom, ki je doma visoko ugnal Nürnberg (3:0).

