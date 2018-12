Maribor Kopru odščipnil še točko Primorske novice Rokometaši Kopra so si v 13. krogu prve DRL želeli zmage proti Mariboru, a so na koncu celo trepetali za točko. Štajerci, ki so na prvenstveni lestvici dve mesti više od Kopra, so še v 58. minuti vodili za dva zadetka, a sta Adam Bratkovič in Nino Grzentič poskrbela za končnih 30:30.

