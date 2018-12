Miss sveta 2018: se strinjate, da je najlepša na svetu? SiOL.net Šestindvajsetletna Mehičanka Vanessa Ponce de León je nova miss sveta in prva Mehičanka s tem nazivom. Krono in laskavi naziv so ji podelili danes ponoči na 68. izboru za miss sveta v kitajskem mestu Sanya. Slovenski predstavnici, 18-letni Lari Kalanj, se ni uspelo uvrstiti med trideseterico najlepših.

