Organizatorji v Val d'Iseru v Savojskih Alpah so zaradi novega snega in premočnega vetra, ki je v sunkih dosegal moč 100 km na uro, zaradi česar se je ustavila sedežnica, odpovedali drugi slalom sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev. Mednarodna smučarska zveza bo določila nadomestno lokacijo in nov termin slalomske preizkušnje.



