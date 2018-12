Pri 21 letih ustvaril vizitko, ki mu še danes odpira vrata #intervju Sportal Jure Franko bo za vse večne čase zapisan kot prvi, ki je na zimskih olimpijskih igrah za Jugoslavijo in s tem tudi Slovenijo, osvojil odličje. Uspeh kariere, ki mu je dodal trio tretjih mest v svetovnem pokalu, mu je spremenil življenje. "Olimpijska medalja je vizitka, ki odpira številna vrata," priznava 56-letni Primorec, ki je bil od nekdaj usmerjen predvsem v prihodnost in v svet. Kar 25 let je...

Sorodno

Oglasi