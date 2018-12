[VIDEO] Pozor, ni za občutljive! Policisti “na mrtvo” pretepli rumena jopiča v Burger Kingu Nova24TV Francoski medij Le Parisien je objavil posnetek, kako brutalno se je skupina do zob oboroženih policistov spravila nad dva moška izmed t.i. rumenih jopičev in ju “na mrtvo” pretepla. Na srečo so se udarci nehali, ko jima je uspelo pobegniti. V Franciji že 4 tedne potekajo množični protesti t.i. rumenih jopičev. Šele sedaj pa je […]

