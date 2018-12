Sodišče za osumljene tatvine bankomata izdalo sklepe o predaji Avstriji SiOL.net Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je za vseh pet tujcev, ki so osumljeni nedavne tatvine bankomata v Pliberku v Avstriji, izdalo sklepe o predaji Avstriji. A sklepi še niso pravnomočni, ker jih je potrebno prevesti. Na sodišču predvidevajo, da bodo prevode prejeli danes oz. v torek in jih nato vročili osumljenim, so pojasnili na sodišču.

