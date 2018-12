V prazničnem decembru se Slovenci zredimo povprečno za dva kilograma Primorske novice V prazničnem decembru se Slovenci zredimo povprečno za dva kilograma, saj pojemo veliko več predvsem nezdrave hrane, sladkorja in popijemo več alkohola. Prenajedanje v kombinaciji s stresnimi pripravami na praznike obremenjuje naše telo, predvsem želodec in jetra, so v sporočilu za javnost opozorili na Lekarniški zbornici Slovenije.

