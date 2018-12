Mislili bi si, da bodo poslanci, izvoljeni od ljudi, svoje poslanstvo jemali resno in svoje delo opravljali resno. A kaj, ko govorimo o Socialnih demokratih, ki svoje korenine vlečejo iz slovenske komunistične partije. Tako je jasno, da jim je več kot do opravljanja svojega dela, za katerega so bili izvoljeni, do strankarskega sestankovanja, ko naj bi bili v parlamentu.