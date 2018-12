Joe Gomez z Liverpoolom podaljšal do 2024 Dnevnik Branilec angleškega nogometnega velikana Liverpoola Joe Gomez je z rdečimi podpisal novo pogodbo, tako da bo na Anfieldu ostal do leta 2024. Angleški reprezentant, ki je ta čas na okrevanju po poškodbi noge, je to sezono dobro igral, zato so se v...

Sorodno Oglasi Omenjeni Anglija

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Marjan Šarec

Dejan Židan

Denis Avdić