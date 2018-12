Protestniki pred parlamentom ohromili promet in blokirali vhod v DZ Reporter Na ljubljanskem Trgu republike potekajo protesti, ki so ohromili promet pred državnim zborom, protestniki blokirajo tudi vhod v parlament, ki je trenutno zaprt. Po ocenah se je zbralo skupno med 200 in 250 ljudi, je pa njihovo število težko oceniti, ker s

