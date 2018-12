Velika Britanija se lahko enostransko odloči, da prekliče brexit Radio Ognjišče

Velika Britanija se še lahko enostransko in brez posvetovanja z drugimi članicami Evropske unije odloči, da marca prihodnje leto ne bo izstopila iz povezave. To možnost ima, dokler ne začne veljati dogovor o izstopu med EU in Veliko Britanijo oz. do izteka postopka za prenehanje članstva, je odločilo Sodišče EU v Luksemburgu....

