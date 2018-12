Deklaracija o človekovih pravicah kljub kršitvam pridobiva na veljavi Radio Ognjišče

Letošnji svetovni dan človekovih pravic zanamujeta 70. obletnica sprejetja splošne deklaracije o človekovih pravicah 25. obletnica sprejetja Pariških načel. Združeni narodi ob tem poudarjajo, da so človekove pravice univerzalne in večne, a so ogrožene po vsem svetu. Ob jubileju se vrstijo številni dogodki tako v Sloveniji kot po svetu. Vatikanska pošta je ob tej priložnosti izdala spomi...

