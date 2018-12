Iz hiše so ukradli sef Primorske novice Včeraj so policisti obravnavali tatvino kovinskega sefa v naselju Plače. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec v zadnjem obdobju na neznan način vstopil v eno od tamkajšnjih stanovanjskih hiš in nato ukradel kovinski sef, v katerem so oškodovanci imeli gotovino in nakit.

