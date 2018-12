Kitajsko sodišče prepovedalo uvoz in prodajo iphonov Dnevnik Kitajsko sodišče je danes prepovedalo uvoz in prodajo večine Applovih iphonov zaradi patentnega spora med ameriškim tehnološkim velikanom in proizvajalcem čipov Qualcomm. "Apple še naprej izkorišča naše intelektualne pravice in ne plačuje...

