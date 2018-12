Srbskemu kralju kokaina 15 let zapora SiOL.net Specializirano sodišče v Beogradu je danes v ponovljenem procesu obsodilo Darka Šarića na 15 let zapora zaradi tihotapljenja 5,7 tone kokaina iz Južne Amerike na območje Zahodne Evrope v letih 2008 in 2009. Sodba še ni pravnomočna, bo pa Šarić, ki je znan kot "srbski kralj kokaina", konec morebitnega pritožbenega postopka počakal v priporu.

