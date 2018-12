Javnomnenjska anketa: Če bi bile volitve to nedeljo, bi z veliko prednostjo zmagala SDS Nova24TV Anketa agencije Parsifal je izmerila podporo parlamentarnim strankam med volivci, ki bi prepričljivo največ glasov namenili Slovenski demokratski stranki, s skoraj pol nižjo podporo ji sledita Lista Marjana Šarca in Socialni demokrati. Če bi bile volitve v državni zbor to nedeljo, bi večina opredeljenih volivcev svojo podporo namenila stranki SDS (27,7 %), sledijo LMŠ (15,8 […]

