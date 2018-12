Med ustavo in kupi neodpeljane embalaže Dnevnik Kljub opozorilom parlamentarne zakonodajno-pravne službe o večkratnem kršenju ustave so člani parlamentarnega odbora za okolje brez glasu proti potrdili predlog interventnega zakona o odvozu nakopičene odpadne embalaže in ga poslali v dokončno...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Jure Leben Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Luka Dončić

Miro Cerar

Ljubo Jasnič