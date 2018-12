Dallas za čisto desetko - devet podaj in 11 skokov Dončića RTV Slovenija Košarkarji Dallasa so odpravili razglašeni Orlando s 101:76. V American Airlines Centru so se veselili že desete zaporedne zmage. Luka Dončić je prispeval 7 točk, 11 skokov in 9 podaj v 26 minutah.

Sorodno



Oglasi