Pogrešanega pacienta našli mrtvega Primorske novice Na Inštituta za sodno medicino so potrdili, da so policisti pred slabim mesecem v Škocjanskem zatoku našli truplo pogrešanega Otmarja Bukovška s Tinjana. Včeraj pa so policisti v Žusterni našli mrtvega moškega, doma iz Sežane, ki je pred dvema tednoma odtaval iz bolnišnice.

