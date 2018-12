Svojci pogrešajo Damirja Polanca. Ga je kdo videl? Lokalec.si Iz Policijske uprave Maribor so sporočili, da policisti zbirajo informacije o 41-letnemu Damirju Polancu, ki je pogrešan od 27. novembra, nazadnje pa je bil opažen dan prej na Ptuju. Pogrešani je visok 178 centimetrov in je močnejše postave. Ima svetlo rjave, kratko pristrižene lase, je svetle polti, njegova hoja je otežena zaradi starih poškodb, so še […]

