Štuhčeva trenira s Kanadčankami in Švicarkami, Shifrrinova presegla Tino Maze 24ur.com Ilka Štuhec se po St. Moritzu z velikim pričakovanjem ozira že proti naslednji postaji svetovnega pokala alpskih smučark. Sezona se bo za tekmovalke v hitrih disciplinah nadaljevala 18. in 19. decembra, ko bosta v Val Gardeni prvič po letu 1975 na sporedu ženski tekmi za svetovni pokal. Štuhčeva se bo pripravljala s Kanadčankami in Švicarkami.

