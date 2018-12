Špansko izkrivljanje slovenske osamosvojitve 24ur.com Ko je Quim Torra Katalonce pozval, naj uberejo podobno pot v neodvisnost kot Slovenci, so španski politiki skočili v zrak, češ da poziva k "nasilju, ki je pripeljalo do krvave vojne". A njihove izjave z napačnimi podatki o slovenski osamosvojitveni vojni mečejo slabo luč na nas, kriminalizirajo slovensko neodvisnost in manipulirajo z našo preteklostjo.

