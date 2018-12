Savdska Arabija, ZDA in Rusija nasprotujejo rešitvi podnebnih znanstenikov Dnevnik Poročilo, ki so ga izdali podnebni znanstveniki, svari pred segrevanjem ozračja nad 1,5 stopinje Celzija. Če bi segrevanje omejili pod omenjeno vrednost, bi lahko preprečili več naravnih katastrof. Savdska Arabija, ZDA in Rusija poročila

