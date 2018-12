Požar na odlagališču odpadkov Rim zavil v dim in smrad Primorske novice Na enem od centrov za ravnanje z odpadki v Rimu je ponoči zagorelo, zaradi česar se nad središčem italijanske prestolnice vije gost črn dim in širi smrad. Z obsežnim požarom se danes bori 12 ekip gasilcev. Oblasti pozivajo prebivalce, naj ostanejo v zaprtih prostorih in naj ne odpirajo oken, bližnji vrtec je zaprt.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Evropska unija

Italija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Samo Fakin

Luka Dončić

Borut Pahor

Boštjan Poklukar