Svetovni rekord Japonca Seta in štafete ZDA Dnevnik Japonec Daiya Seto je uvodni dan 14. svetovnega prvenstva v plavanju v 25-metrskih bazenih z 1:48,24 zmagal na 200 m delfin in dosegel tudi nov svetovni rekord. Pet let star rekord Južnoafričana Chada Le Closa je izboljšal za 32 stotink sekunde.

