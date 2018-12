Timova osebnost leta ubiti in zaprti novinarji in novinarke RTV Slovenija Ameriška revija Time je za osebnost leta 2018 izbrala ubite in zaprte novinarje in novinarke. Revija je na štirih različnih naslovnicah prikazala novinarje iz različnih delov sveta.

Sorodno Oglasi Omenjeni Mjanmar Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Samo Fakin

Luka Dončić

Borut Pahor

Boštjan Poklukar