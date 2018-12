V Salonitu Anhovo precej vlagajo v avtomatizacijo proizvodnje Primorske novice Anhovski Salonit po več kot uspešnem poslovanju v letu 2017 tudi letos povečuje prihodke, temu bo sledil tudi dobiček. Za investicije so letos namenili okrog deset milijonov evrov, namenjene pa so bile avtomatizaciji proizvodnje in zmanjševanju vplivov na okolje.

Oglasi