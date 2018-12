To so pasti, ki se v gorah skrivajo tudi ob kičastem zimskem vremenu #foto Sportal Obiskovanje gora pozimi je zelo kompleksno. Zaznamujejo ga nizke temperature, krajši dan, zaprte planinske koče in specifične snežne razmere, zato je še toliko bolj pomembno, da se na vsako planinsko turo ustrezno pripravimo ter se je lotimo s kar največ previdnosti in odgovornosti. Kje se v teh dneh skrivajo največje pasti?

Sorodno

Oglasi Omenjeni Krvavec Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Samo Fakin

Borut Pahor

Luka Dončić

Boštjan Poklukar