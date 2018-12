Snežne razmere v gorah so za neizkušene planince trenutno nevarne Dnevnik Letošnje zimske razmere v gorah so za pohodnike lahko zelo nevarne, saj je snega malo, pa še ta je spihan, zato je možnost zdrsov velika. Že zdaj pa so gorski reševalci našteli več reševanj v gorah kot lani.

