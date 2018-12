Romunke na vrhu, aktualne prvakinje lahko še upajo SiOL.net Na evropskem prvenstvu za ženske je v polnem teku boj za polfinalne vstopnice. Na prvi torkovi tekmi so Romunke po zaostanku stopile na plin in s 27:25 premagale Španke ter naredile korak proti napredovanju v polfinale. Tam so že Rusinje. Najbolj razpoložena ob romunski zmagi je bila s sedmimi zadetki Cristina Neagu. Na drugi tekmi so aktualne evropske prvakinje Norvežanke za ohranitev upov na nap...

