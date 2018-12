Je Meghan Markle preveč ameriška in premalo bela za kraljevo družino? Dnevnik Pol leta po poroki princa Harryja in Meghan Markle so se britanski mediji začeli obračati proti novi članici kraljeve družine, kar v ZDA pripisujejo temu, da je Američanka in da prihaja iz rasno mešane družine.

