Po štajerski taktirki goljufali z gorivom? Primorske novice Kriminalisti petih policijskih uprav so včeraj od Kopra do Murske Sobote izvajali hišne preiskave, da bi zbrali dokaze proti članom kriminalne združbe, ki naj bi antikorozivno sredstvo predelali do dizelskega goriva in ga prodajali v Italijo. Državno blagajno naj bi oškodovali za več kot tri milijone ...

