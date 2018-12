Poslovanje UKC Maribor v devetih mesecih z 2,7 milijona evrov izgube Lokalec.si Poslovanje UKC Maribor v devetih mesecih letošnjega leta izkazuje 2,7 milijona evrov izgube, kar je bolje od načrtovanega. Kljub temu je svet zavoda na današnji seji naložil vodstvu bolnišnice, da še naprej krepi izvajanje sanacijskih ukrepov, s katerimi so začeli poleti in naj bi jih leta 2020 pripeljali do uravnoteženega poslovanja. Izkazana trenutna izguba Univerzitetnega kliničnega centra […]

