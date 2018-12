Finančni direktorici Huaweia odobrili varščino 24ur.com Glavni finančni direktorici podjetja Huawei Meng Vandžov, ki so jo kanadske oblasti 1. decembra aretirale, je sodišče dodelilo varščino. Sodnik v Vancouvru je odobril izpustitev iz pripora po plačilu varščine do konca odločanja o morebitni izročitvi ZDA, kjer ji grozi do 30 let zapora. Mengova bo pod nadzorom 24 ur na dan, morala bo nositi elektronsko sledilno napravo na gležnju.

