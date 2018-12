(FOTO,VIDEO) To je krvnik iz Strasbourga, ki ga je obkolila policija topnews.si Najmanj 4 osebe so umrle, 11 pa jih je ranjenih v terorističnem napadu, ki se je včeraj zgodil v centru Strasbourga. BFM TV in Le Figaro poročata, da je policija napadalca identificirala kot 29-letnega Cherifa Chekkata, ki se je rodil 1989 v Strasbourgu. Njegova hiša je bila predmet preiskave zaradi kraje, ki naj bi jo […]

