Krvavi napadi v Evropi: Največ žrtev terorizma v Franciji #video #foto SiOL.net Teroristični napad v Strasbourgu, ki se je zgodil v torek zvečer in v katerem so po zadnjih informacijah umrli trije ljudje, je prvi letošnji teroristični napad na evropskih tleh, ki je zahteval smrtne žrtve. Nazadnje so teroristi v Evropi udarili avgusta lani v Španiji, ko je kombi zapeljal v množico obiskovalcev v središču Barcelone. Od začetka leta 2015 pa do danes je največ ljudi v napadih v Evropi umrlo v Franciji.

