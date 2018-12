V Berlinu 'živa' princ Harry in Megan z voščenimi obrazi 24ur.com V voščenem muzeju Madame Tussauds v Berlinu so se domislili zanimive ideje, saj so ob odkritju novih voščenih lutk princa Harryja in Meghan Markle ponudili tudi nekakšno božično različico slavnega para z živima igralcema.

