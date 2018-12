Znane prve slovenske občine, ki so prejele sredstva za brezplačni dostop do spleta Dnevnik Evropska komisija je nedavno objavila izid prvega poziva pobude WiFi4EU za brezplačni dostop do brezžičnega interneta na javnih mestih. Na prvi poziv je prispelo tudi 125 vlog slovenskih občin, od katerih jih bo bon za vzpostavitev omenjene povezave...

Sorodno





Oglasi