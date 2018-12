Theresa May (znova) postala tarča posmeha Moški svet V dneh, ko so pogovori o brexitu na vrhuncu, se je Theresa May ponovno osramotila. Britanska premierka, ki je zaradi kršenja protokola ali pa nenavadnih plesnih gibov ali priklonov pogosto tarča spletnih šal, je tokrat ob prihodu k nemški kanclerki Angeli Merkel ostala ujeta v avtu. Šale so se pisale same.

