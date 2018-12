Popovič bi v primeru zmage odstopil in povzročil ponovne volitve Dnevnik Koprski občinski svet bo o pritožbi Borisa Popoviča in ponovni zahtevi po štetju glasov odločal prihodnji petek. V primeru, da bi se glasovi obrnili njemu v prid, Popovič napoveduje svoj odstop in ponovne volitve.

