Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote Mladina Tokrat priporočamo razstavo akt fotografij Almina Zrna, razstavo Marie Yablonine, ki razvija različne vrste robotov, s katerimi ustvarja pletene strukture, premiero plesno-gledališke predstave Razgaljeno v koreografiji Rosane Hribar, koncert skupine Matter ob izidu tretje plošče, tradicionalno prednovoletno zabavo Kina Šiška z nizozemskimi trance/blues šamani My Baby in premiero Shakespearove tragedije Macbeth v...

