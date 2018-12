Spremljajte debato o sovražnem govoru in lažnih novicah #vŽivo SiOL.net Predsednik republike Borut Pahor bo danes v predsedniški palači priredil posvet o svobodi govora in sovražnem govoru. Posvete bo sicer pripravljal redno. Njihov namen je izmenjava mnenj, soočanje civilne družbe in politike ter iskanje dolgoročno sprejemljivih oz. najbolj primernih odločitev za Slovenijo, so navedli v Pahorjevem uradu.

