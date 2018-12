Podiranje drevesa je bilo usodno 24ur.com V gozdu v Stopercah se je zgodila gozdarska nesreča. Gozdarja so pri podiranju dreves zadele veje, ga podrle na tla in močno poškodovale. Poškodovanega je našel drugi gozdar in poklical pomoč. S helikopterjem so ga prepeljali v UKC Maribor, a je zaradi prehudih poškodb umrl.

