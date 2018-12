Slovenska trojica uspešna v kvalifikacijah, Kotnikova za las prepočasna Sportal Danes se bo v Carezzi v Italiji s paralelnim veleslalomom začela nova sezona svetovnega pokala deskarjev na snegu v paralelnih disciplinah. Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč so v kvalifikacijah nastopili odlično, v ženski konkurenci je brez finala za last ostala Gloria Kotnik, ki je osvojila 17. mesto in je za izločilnimi boji zaostala le za 38 stotink sekunde. Izločilni boji se bodo začeli ob 12.30.

Žan Košir

