Do Ilke Štuhec po novem tudi preko pošte Lokalec.si Med dolgo in zahtevno smučarsko sezono bodo navijači slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec odslej svojo najljubšo športnico podpirali na poseben način. Od danes naprej ji lahko namenijo pismo v obliki risbe, besedila ali razglednice, in ga naslovijo na poseben naslov, ki ga je za Ilko odprla Pošta Slovenije, so sporočili iz tega podjetja. Ilka Štuhec […]

