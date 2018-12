Prepelič in Randolph iz oči v oči z Blažičem, Omić proti nekdanjemu delodajalcu Sportal V 12 krogu evrolige bo v četrtek na sporedu vseslovenski obračun. Na španskem derbiju si bosta v Madridu nasproti stala Real Anthonyja Randolha in Klemna Prepeliča ter Barcelona Jake Blažiča. V petek bo Alen Omić z Budućnostjo gostoval pri Gran Canarii, kjer je igral v sezoni 2015/16. Med drugim se bo v 12. krogu odvil tudi ruski derbi med CSKA-jem in Khimkijem.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Miro Cerar

Andrej Šiško

Borut Pahor

Goran Dragić