Največ snega bo predvidoma padlo na Dolenjskem, Kočevskem in v Beli krajini 24ur.com V prihodnjih dneh bo na vreme pri nas vplival sredozemski ciklon, ki se bo pomikal proti Jadranu in tudi k nam prinesel nekaj snežink. V večjem delu države bo snega sicer le za vzorec, nekoliko več, okoli 10 centimetrov, ga pričakujemo le ponekod na vzhodu in jugu države. Hladno zimsko vreme z možnostjo manjših snežnih padavin se bo nadaljevalo tudi na začetku prihodnjega tedna.

