Mednarodna smučarska zveza je sporočila, da bo odpovedane tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki bi morale biti 8. in 9. decembra v nemškem Titisee-Neustadtu, priredila v Oberstdorfu in Willingenu. Program v smučarskih skokih v Oberstdorfu bo med 1. in 3. februarjem, v Willingenu pa med 15. in 17. februarjem prihodnje leto.



Več na Ekipa24.si